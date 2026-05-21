Beykoz'da kapatılan havuz yeniden hizmete açıldı

Beykoz’daki Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi’ndeki kapalı yüzme havuzu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) döneminde bir süredir kapalı kalmış ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Tesisin teknik altyapısı, havuz motorları ve bazı ekipmanlarının söküldüğü veya tahrip edildiği belirtilerek 'kaderine terk edildiği' eleştirileri yapılmıştı.

BEYKOZ BELEDİYE'Sİ HAVUZU YENİDEN HİZMETE AÇTI

Beykoz Belediyesi, tesisi devraldıktan sonra kapsamlı bir yenileme sürecine girdi.

Havuz, 19 Mayıs 2026 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda özel bir törenle yeniden hizmete açıldı.

HAVUZ, BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Yenileme çalışmaları kapsamında su filtrasyon sistemleri, soyunma odaları, zemin kaplamaları ve güvenlik donanımları baştan aşağı yenilendi.

Tesis bünyesinde 150 araçlık modern bir otopark da hizmete girdi.

Açılış törenine Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Göktürk ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve sporcu katıldı.

"TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİĞİ BİR MANZARA VARDI"

Özlem Vural Gürzel, devraldıklarında tesiste üzücü bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, şu sözleri kullandı:

"R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi’ni devraldığımızda, ne yazık ki içimizi acıtan bir tabloyla karşılaştık. Teknik altyapıdan yüzme havuzunun motorlarına kadar her şeyin söküldüğü, tesisatın adeta kullanılamaz hale getirildiği bir manzara vardı karşımızda."

"BEYKOZLULAR MAZERET DEĞİL, HİZMET BEKLİYOR"

Ama biz bir şeyi çok iyi biliyoruz; Beykozlu komşularımız mazeret değil, hizmet bekliyor. İşte bu anlayışla, hiç vakit kaybetmeden işe koyulduk.

Ekip arkadaşlarımız günlerce, gecelerce fedakarca çalıştılar. 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde havuzumuzu yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

KAYITLAR BAŞLATILDI

Açılışın hemen ardından kayıt işlemleri başlatıldı.

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, havuzun kış aylarında da kesintisiz hizmet vereceğini ve özellikle gençler ile çocukların spor yapmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

SPOR KULÜPLERİ VE YÜZME KURSLARI AĞIRLANACAK

Yetkililer, tesisi modern standartlara kavuşturarak ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.

Yenilenen havuzun, önümüzdeki dönemde amatör spor kulüplerine ve yüzme kurslarına ev sahipliği yapması bekleniyor.

Beykoz Belediyesi, benzer tesis yenileme çalışmalarının devam edeceğini ve ilçedeki spor olanaklarını artırmak için yeni yatırımlar planladığını açıkladı.