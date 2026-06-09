Beykoz'da motosikletli iki saldırgan iş merkezine ateş açtı

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İstanbul Beykoz'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki iş merkezine, sabah 05.00 sıralarında motosikletli iki saldırgan tarafından silahla ateş edildi.

İş merkezinin birinci katında bulunan bir iş yerini hedef alan saldırganlar, olay yerinden motosikletle uzaklaştı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.