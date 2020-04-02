taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.677
Euro
7.3316
Altın
1595.46
Borsa
90210.44
Gram Altın
342.455
Bitcoin
44394.51

Beylikdüzü'nde parti veren işletmeci özür diledi

2 ay ev hapsi alan işletmeci, "Bizim amacımız eğlenmekti. Pişmanım. Yaptığım şeyle övünmüyorum. Herkesten özür diliyoruz" dedi.

DHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Beylikdüzü'nde parti veren işletmeci özür diledi

İstanbul Büyükçekmece’de bir villada düzenlenen eğlence, buraya katılan Elif K. tarafından sosyal medyada canlı yayınlanmıştı.

Görüntüleri izleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve villa sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise çıkarıldıkları mahkemece 2 ay ev hapsi cezası verilmişti.

2 AY EV HAPSİ ALAN PARTİ SAHİBİ KONUŞTU

Görüntülerin sosyal medyada yayınlayan Elif K. ve partiye katılan diğer kişiler, ifadelerinde kendilerini Mustafa Süslü’nün mesaj atarak davet ettiğini, villanın da konumunu attığını söylemişlerdi. 2 ay ev hapsi alan 4 kişiden biri olan işletme sahibi Mustafa Süslü, konuştu.

Büyükçekmece'de korona varken ev partisi yaptılar İZLE

"AMACIMIZ SADECE EĞLENMEKTİ"

Süslü, “2-3 arkadaş mangal yapıyorduk. Villa sahibi İlker arkadaşım olur. Aldığım alkolün de etkisiyle rehberimde bulunan birkaç arkadaşıma mesaj ve konum attım. Bir anda sayı çoğaldı. Gelenler yanlarında arkadaşlarını da getirmişlerdi. Bizim amacımız eğlenmekti. İşletmeci olduğum için çevrem geniş. Arkadaşlarımızla birlikte eğlendik." dedi.

Beylikdüzü'nde parti veren işletmeci özür diledi

"MASKE TAKMADIK VE ÜNİFORMA GİYMEDİK"

"Koronavirüs nedeniyle hassas davranılması gerekiyordu. Bu nedenle de tepki aldık." diyen Süslü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık. Ticari bir amaç olmadı. Herkesten özür diliyoruz. Pişmanım. Yaptığım şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. 2 aylık ev hapsi aldık. Tekrar özür diliyorum herkesten. Ayrıca bazı kanallarda maskeli doktor üniformalı eğlence görüntüleri de yayınlandı. O görüntülerin bizim eğlencemizle alakası yok.”

Beylikdüzü'nde parti veren işletmeci özür diledi


"GECE KULÜBÜ SAHİBİ OLDUKLARI İÇİN ÇEVRELERİ GENİŞ"

2 ay ev hapsi alanlar arasında bulunan Mehmet Çağlayan’ın avukatı Abdullah Burak Akça ise “Olayı önceki günden almak gerekirse, villada mangal yapıyorlar. Alkol alıyorlar. Gece kulübü sahipleri olduğu için etrafları da geniş. Gece de dozu kaçıyorlar açıkçası. Yaptıkları eğlence sosyal medyada canlı yayınlanınca, tepki oldu. Emniyete göre katılımcı sayısı 70- 80 kişi. Ancak emniyet ilk önce önce 11 kişiyi aldı, daha sonra 16 kişiye kadar çıktı. Diğer katılımcılarla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Müvekkilim Mehmet Çağlayan’ın da arasında bulunduğu 4 kişiye ise savcı gözaltı talimatı verdi. Bir gün sonra ise 2 ay ev hapsi aldılar. Bir gün sonra kendileri bana çok pişman olduklarını belirttiler.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Saldırı hazırlığındaki 14 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak'ta koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirleri teftiş ederken vatandaşa yönelik tavrıyla tepki çeken Uşak Valisi, "Yanlış anlaşılmak beni üzer, kusurumuz varsa affola" dedi.
Meslek lisesinden yarı fiyatına solunum cihazı
Antalya'da Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgını nedeniyle solunum güçlüğü çeken hastalar için piyasadakilerin yarı fiyatına yerli solunum cihazı üretti.
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Amerika'dan Türkiye'deki canlı yayına katılan Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. Çilingiroğlu, Amerika'daki tedavi ve ilaç masraflarına değinerek, Türkiye'dekilerin çok şanslı olduğunu dile getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
700
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
32
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
184
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
220
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
48
İspanya'da hastanede toplu dua
İspanya'da hastanede toplu dua
144
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir