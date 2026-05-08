Beylikdüzü'nde yaşlı bakım merkezinde şiddet görüntüleri

İstanbul’da bir yaşlı bakım merkezinde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, bakım hizmetlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren özel bakım merkezinde çalışan bazı personelin yaşlı hastalara kötü muamelede bulunduğu iddiaları, güvenlik kamerası kayıtları ve cep telefonu görüntüleriyle gündeme geldi. Görüntülerde yaşlı bireylere yönelik fiziksel şiddet ve insan onurunu zedeleyen davranışların yer alması büyük tepki çekti.

GÜVENLİK KAMERALARINA ŞİDDET YANSIDI

İddialara göre olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak’ta bulunan Huzur Vadisi Bakım Merkezi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarında bir yaşlı hastanın bakım personeli tarafından itilerek yere düşürüldüğü görüldü.

Yere düşen hastanın baş bölgesinden yaralandığı öne sürülürken, olayın ardından durumun resmi kayıtlara farklı şekilde geçirildiği iddia edildi.

Bakım merkezinde çekildiği belirtilen başka bir cep telefonu görüntüsünde ise bir personelin yaşlı hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

“OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR” İDDİASI

Merkezde bir dönem sağlık personeli olarak görev yaptığını belirten Havin Nur Kuş, yaşanan olayların münferit olmadığını savundu. Yaklaşık 8 ay kurumda çalıştığını ifade eden Kuş, istifasının ardından sorumluluğundaki hastalardan birine şiddet uygulandığını öne sürdü.

Kuş, hastanın itilerek yere düşürüldüğünü ve başından yaralandığını belirterek, olayın adli vaka olarak değerlendirilmemesi için üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

İddiaya göre yaralanan hasta daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi ve resmi kayıtlara “kafasını kendisinin vurduğu” yönünde bilgi geçirildi.

“KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ” İDDİASI

Eski çalışan Kuş, olay görüntülerinin daha sonra kurum kameralarından silindiğini öne sürdü. Kayıtların silinmeden önce başka bir çalışan tarafından kopyalandığını belirten Kuş, görüntüleri ilgili kurumlara teslim ettiğini söyledi.

Bakım merkezinde çalışan personelin zaman zaman kabul edilemez davranışlar sergilediğini öne süren Kuş, yönetimin bu olaylara karşı yeterli yaptırım uygulamadığını iddia etti.

Kuş, “Hastaya tüküren personele karşı yalnızca ‘Böyle şeyler yapmayın’ denildi. Herhangi bir tutanak tutulmadı ya da resmi işlem yapılmadı” ifadelerini kullandı.

HİJYEN VE DENETİM İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Şiddet iddialarının yanı sıra bakım merkezindeki hijyen koşulları da tartışma konusu oldu. Kurumda uzun süredir uyuz vakalarının görüldüğü ve gerekli temizlik şartlarının yeterince sağlanamadığı öne sürüldü.

Eski çalışanların iddialarına göre, denetimlerde bakım merkezine hijyen konusunda sık sık uyarılar yapıldı ancak sorunlar kalıcı şekilde çözülemedi.

SORUŞTURMA BEKLENTİSİ

Ortaya çıkan görüntülerin ardından kamuoyunda bakım merkezine yönelik kapsamlı inceleme yapılması yönünde çağrılar yükseldi. Yaşlı bireylere yönelik kötü muamele iddialarının yargıya taşınıp taşınmayacağı merak edilirken, olayla ilgili resmi makamlardan yapılacak açıklama bekleniyor.

Uzmanlar ise yaşlı bakım merkezlerinde denetim mekanizmalarının daha sıkı işletilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bakıma muhtaç bireylerin korunmasının toplumsal sorumluluk olduğunu vurguluyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir özel bakımevinde engelli bireye şiddet uygulayan personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu:

“Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.”