İstanbul'da taksicilerin adı her gün bir olaya karışıyor.

Kısa mesafe olduğu için kadın yolcuyu aracından indiren taksi şoförünün görüntüleri medyada yer alınca, trafikten men edilmişti.

Bugün de bir taksi şoförü habere konu oldu.

Aksaray'dan aldığı Arap turisti Beyoğlu'na götüren taksi şoförü, ücrette anlaşamayınca yolcuyla tartışmaya başladı.

Beyoğlu'nda bir taksici turisti darbetti VİDEO

"VER ULAN ÇANTAYI"

İstediği parayı kadın turistten alamayınca çılgında dönen taksici, önce kadının kol saatini almak istedi.

Turiste küfür eden taksici, ani bir hamleyle kadının kolundaki çantayı almaya kalktı. Bu sırada "Ver ulan çantayı" dediği duyuldu.