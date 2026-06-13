Beyoğlu'nda çatı katında yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu'ndaki 5 katlı binanın çatı katında faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı bölümünü sararken, yoğun duman çevredeki birçok noktadan görüldü.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için geniş çaplı önlem aldı. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan binada ve çevresinde güvenlik çalışması yürüttü.

Polis ekipleri ise yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların olay yerine yaklaşmasını engelledi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin ilk müdahalenin ardından detaylı inceleme başlatacağı öğrenildi.

Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen kişi bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalar sürerken, yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.