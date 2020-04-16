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Beyoğlu'nda evden bozma kumarane basıldı: 15 kişi yakalandı

İstanbul polisi, Beyoğlu’nda evden bozma kumarhaneye baskın yaptı. Ekipler, baskın sırasında tuvalete saklanan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişiye işlem uygulandı.

İHA |
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Beyoğlu'nda evden bozma kumarane basıldı: 15 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Beyoğlu Güvenlik Büro ekipleri, koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir dizi denetimde bulundu.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran polis, Beyoğlu’na bağlı Avcı Şehir Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir bina içerisinde kumar oynandığı yönünde bilgi aldı.

Beyoğlu'nda evden bozma kumarane basıldı: 15 kişi yakalandı

Alınan ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, daireden bozma mekanda kumar oynanan zamanı tespit etmek için çalışma başlattı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından söz konusu eve, aynı gün operasyon düzenlendi.

Yapılan kontrollerde daireden bozma adresin masa ve sandalyelerle donatılmış olduğu, içeride 2’si kadın olmak üzere toplamda 15 kişinin bulunduğunu belirleyen polis sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesi ile işlem yaptı.

Beyoğlu'nda evden bozma kumarane basıldı: 15 kişi yakalandı

İÇERDE BULUNANLARA DA SOSYAL MESAFEYE UYMADIKLARI İÇİN CEZA KESİLDİ

Evden bozma işletme sahibine kumar oynatmaktan işlem yapan polis, içeride bulananlara toplamda 23 bin lira para cezası kesti.

Öte yandan daire içerisinde uzun süre kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, tuvalete saklanan bir kadın ve bir erkeği yakaladı.

Ayrıca iş yeri sahibi hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" konusundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen daireden bozma iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Beyoğlu'nda evden bozma kumarane basıldı: 15 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda evden bozma kumarane basıldı: 15 kişi yakalandı

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