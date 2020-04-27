Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4

Meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Kazayı merak eden vatandaşlar, yaralıyı yakından görmek için sosyal mesafe kurallarını altüst etti.