Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Kasımpaşa istikametine giden otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Müslüm Ayyıldız'a çarptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ayyıldız refüje yatırılırken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ambulans, yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
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DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Akrabalarının yaralandığını gören aile üyeleri ise olay yerinde fenalık geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen aile üyeleri, yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.