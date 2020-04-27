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Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, kısa sürede olay yerine gelen yaralı yakını, akrabasının refüjde yattığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

DHA |
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Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Kasımpaşa istikametine giden otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Müslüm Ayyıldız'a çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ayyıldız refüje yatırılırken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ambulans, yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı ViDEO

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Akrabalarının yaralandığını gören aile üyeleri ise olay yerinde fenalık geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen aile üyeleri,  yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı

Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı

Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı

Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı

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