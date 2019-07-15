Beyonce'dan Düşes'e annelik tavsiyesi

The Lion King (Aslan Kral) filmi için dün Londra'da bir gala yapıldı. Bu galaya ise Beyonce ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kucaklaşması damga vurdu.

"KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN"

Filmin seslendirme kadrosunda yer alan Beyonce, Meghan Markle'a ayaküstü annelik tavsiyesi vermeyi de ihmal etmedi.

Beyonce, yeni doğan Archie için "çok güzel bebek" derken, Markle ve Prens Harry'e, "Kendinize zaman ayırın." diye uyarıda bulundu.

KAMERALARIN ÖNÜNDE AYRILAMIYOR

Markle'ın doğum izninde olmasına rağmen kameralar önünden bir an olsun uzaklaşmaması da dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde de Markle, Kate Middleton ile Wimbledon'a gitmişti.