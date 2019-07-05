Orta Doğu'da Burak Özçivit rüzgarı esiyor.

Her ziyareti sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit, bu kez iş gezisi için gittiği Beyrut'ta ortalığı birbirine kattı.

AVM'YE OTOPARKTAN GİRMEK ZORUNDA KALDI

Beyrut'ta bir AVM'ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, yaşanan izdiham nedeniyle AVM'ye otoparktan girmek zorunda kaldı.

Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı VİDEO



ASKERLER MÜDAHALE ETTİ

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit, bir mağazanın deposuna götürüldü. İki saat boyunca orada mahsur kalan oyuncuyu Lübnan askerleri müdahale ederek dışarı çıkardı.