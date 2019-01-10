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Beyza Şekerci: Biz böyle yaşıyoruz

Oyuncu Beyza Şekerci, sosyal medya hesabı üzerinden bebeği hakkında verdiği kararlara olumsuz yorumlarda bulunan takipçilerine seslendi.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 08:48..
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Geçtiğimiz yıl ekim ayında çocuklarını kucaklarına alan çift Beyaz Şekerci ve Engin Hepileri, anne baba olmanın keyfini çıkarıyor.

"BİZ BÖYLE YAŞAMIYORUZ"

Bebekleriyle çekilmiş bir aile fotoğrafını hesabından yayınlayan Şekerci, kısa bir süre sonra Instagram'ın hikaye bölümünden yeni bir kare daha paylaştı.  Bebekleriyle birlikte karlı havanın tadını çıkartmak adına kısa süreli bir kaçamak yapan ve tatillerinden keyifli bir kareyi de hesabından paylaşan Şekerci, kendisi ve bebeği hakkında yapılan yorumlara şu yanıtı verdi: “Bu fotoğrafın hikayede harcanmasına gönlüm razı gelmedi… Can'ı bu fotoğrafta görüp, soğuk endişesiyle panikleyen mesajları okudukça gülümsüyoruz. Toplum olarak bebeklerin birçok şeyi yapmaması, yeni doğurmuş kadının evine kapanması, anne babanın her şeyden uzunca bir süre uzak kalması üzerine geçmişten bu güne gelmiş kalıplarımız var. Kimine göre doğrudur saygı duyarım ama biz böyle yaşamıyoruz.

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri Çifti

"BÖYLE DAHA SAĞLIKLI"

İstanbul’da girip çıkılan bir sürü havasız kalabalık ortamda olmaktan çok daha sağlıklı, bol oksijenli bir yerdeyiz. Güzelce giydirip, keyifle ve gönül rahatlığıyla da kısa süreli temiz hava almaya çıkarttık Can'ı. Her şey kontrol altında, yani demek istediğim Can bizim hayatımıza dahil oldu, biz de onun hayatına… Bizden tavsiye, daha kıymetli bir şey yok çok şükür”

Beyza Şekerci: Biz böyle yaşıyoruz

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