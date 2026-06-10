Bezelye kabukları nasıl değerlendirilir: Tanelerinden daha kıymetli

Yaz mevsiminin habercilerinden bezelye, pazar tezgahlarında ve manavlarda yerini almaya başladı.

Kışlık hazırlıklara başlayan vatandaşlar da bezelyeleri ayıklayıp dondurucuya kaldırırken, geride kalan kabuklar genellikle hiç düşünülmeden çöpe atılıyor.

Çoğu kişinin atık olarak gördüğü bezelye kabukları ise aslında çok önemli bir kaynak.

Özellikle taze ve körpe bezelye kabuklarının içerdiği lif, vitamin ve bitkisel bileşenler sayesinde farklı şekillerde kullanılabiliyor.

Bezelye kabuklarını değerlendirmek, hem gıda israfının önüne geçiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

İşte bezelye ayıkladıktan sonra kabukları kullanmanın pratik yolları...

Sebze suyu yapın

Kabuklar havuç, soğan ve kerevizle birlikte kaynatılarak çorbalara lezzet veren doğal bir sebze suyu elde edilebiliyor.

Çorba pişirin

Özellikle taze ve körpe kabuklar haşlandıktan sonra süzülerek çorba yapımında kullanılabiliyor.

Kompost için ideal

Bahçesi olanlar veya evde kompost yapanlar için bezelye kabukları değerli bir organik atık olarak görülüyor.

Gübre özelliği

Bezelye kabukları, bahçe gübresine dönüşebiliyor. Doğal yapıları sayesinde toprağa karıştırıldıklarında zamanla besin kaynağı haline geliyorlar