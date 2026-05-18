Bilal Erdoğan: Dünyadaki yozlaşmanın önüne geçmek isteyen tek milletiz

Türkiye’nin yurt dışındaki sivil toplum yapılanmalarından biri olan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Londra’da düzenlediği programlar; siyaset, akademi, eğitim ve diaspora temsilcilerini bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliklerde Türkiye’nin uluslararası konumu, Türk diasporasının Avrupa’daki etkisi ve yeni dönemde kültürel diplomasi başlıkları öne çıktı.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ve UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"DÜNYA TARİHİNİN EN KIRILGAN DÖNEMLERİNDEN BİRİ YAŞANIYOR"

Etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan, küresel ölçekte yaşanan krizlerin insanlık tarihinin en kritik dönemlerinden birine işaret ettiğini söyledi. Dünyanın büyük bir belirsizlik içinde olduğunu belirten Erdoğan, bugün yaşanan atmosferin geçmiş dünya savaşları öncesindeki süreçlerden bile daha karmaşık olduğunu ifade etti.

İnsanlar arasındaki güven duygusunun zayıfladığını dile getiren Erdoğan, modern dünyanın giderek daha bireysel, daha kırılgan ve daha çatışmalı bir hale geldiğini savundu. Batı dünyasının da ciddi bir kimlik ve yön arayışı içinde olduğunu kaydeden Erdoğan, yükselen güç dengeleri karşısında Batı’nın kendi kurallarını dahi ihlal eden bir tutum sergilediğini söyledi.

"MEDENİYET NÖBETİ YENİDEN EL DEĞİŞTİREBİLİR"

Konuşmasında “medeniyet nöbeti” kavramına da değinen Erdoğan, İslam medeniyetinin yüzyıllar boyunca bilim ve düşünce dünyasına yön verdiğini, daha sonra bu birikimin Batı tarafından devralındığını belirtti.

Müslüman toplumların yeniden güçlü bir medeniyet perspektifi ortaya koyabileceğini ifade eden Erdoğan, “Daha adil bir dünya” söyleminin bugün küresel ölçekte en güçlü şekilde Türkiye tarafından dillendirildiğini söyledi. Erdoğan, insanlığın yeni bir pusulaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, iyiliği yaymanın ve kötülüğü azaltmanın önemine dikkat çekti.

TEKİN: TÜRKİYE ARTIK BAŞKA BİR NOKTADA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuşmasında, Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunun son yıllarda köklü biçimde değiştiğini söyledi. Geçmişte Türkiye’ye yönelik küçümseyici yaklaşımlarla karşılaştıklarını anlatan Tekin, bugün ise Türk dünyası başta olmak üzere birçok bölgede Türkiye’nin başarılarının örnek gösterildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği Kazakistan ziyaretinden örnek veren Tekin, Türk devletleri liderlerinin Türkiye’nin son 20 yıldaki dönüşümünü takdirle karşıladığını söyledi.

OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher’in Türkiye’nin eğitim alanındaki ilerlemesini “olağanüstü sıçrama” olarak değerlendirdiğini aktaran Tekin, eğitim altyapısından uluslararası başarı kriterlerine kadar birçok alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

"750 BİN DERSLİĞE ULAŞILDI"

YTB Diaspora 2.0 Buluşması’nda konuşan Tekin, eğitim yatırımlarına ilişkin rakamları da paylaştı. 2002 yılında Türkiye’deki derslik sayısının yaklaşık 350 bin olduğunu belirten Tekin, bugün bu sayının 750 bine ulaştığını söyledi.

Eski okul binalarının önemli bölümünün depreme dayanıklılık gerekçesiyle yenilendiğini ifade eden Tekin, mevcut dersliklerin büyük bölümünün son 20 yılda inşa edildiğini vurguladı.

Eğitimde daha ileri hedefler bulunduğunu dile getiren Tekin, vatandaşların milli ve manevi değerler konusunda eğitim sisteminden beklentilerinin bulunduğunu, son dönemde bu alanlara daha fazla yoğunlaştıklarını kaydetti.

SIRAKAYA: AVRUPA’DA TÜRKLER HAYATIN HER ALANINDA VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise Avrupa’daki Türk diasporasının artık yalnızca iş gücü göçüyle anılmadığını söyledi. İlk neslin Avrupa’nın kalkınmasında önemli rol oynadığını belirten Sırakaya, bugün üçüncü ve dördüncü kuşak Türklerin spordan siyasete, akademiden sanata kadar birçok alanda güçlü biçimde temsil edildiğini ifade etti.

Avrupa’da yükselen aşırı sağ hareketlerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Sırakaya, Türk toplumunun medeniyet değerleriyle hareket ettiğini belirterek, “Yaşamak görev, yaşatmak ibadettir” anlayışının önemine vurgu yaptı.

Türkiye’nin uluslararası etkisinin diaspora üzerindeki özgüveni artırdığını söyleyen Sırakaya, artık küresel meselelerin Türkiye hesaba katılmadan konuşulamayacağını ifade etti.

MESUT ÖZİL: İSMİMDEN DOLAYI ELENDİĞİM OLDU

Programda konuşan eski futbolcu ve AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil de kariyer yolculuğunda yaşadığı ayrımcılık örneklerini anlattı. Genç yaşta katıldığı seçmelerde performansına rağmen isminden dolayı geri planda bırakıldığını söyleyen Özil, buna rağmen mücadeleden vazgeçmediğini belirtti.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası yoğun eleştirilerin hedefi olduğunu hatırlatan Özil, kariyeri boyunca hem saha içinde hem de saha dışında mücadele verdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE GÜÇLENDİKÇE DİASPORA DA GÜÇLENİYOR"

Bilal Erdoğan, diasporanın geldiği noktadan memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye ile yurt dışındaki Türk toplumu arasında karşılıklı güçlenen bir ilişki oluştuğunu söyledi.

Türkiye’nin yalnızca kendi vatandaşları için değil, Batı’da yaşayan nitelikli Müslüman topluluklar için de cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Erdoğan, kültürel değerlerin daha güçlü şekilde tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin turizmden ulaşıma kadar birçok alanda avantajlarını etkili kullandığını belirten Erdoğan, kültürel mirasın da aynı özgüvenle dünyaya anlatılması gerektiğini söyledi.