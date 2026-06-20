Bilecik'te alkollü sürücüye 25 bin TL ceza

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Jandarma ekiplerinin trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Bilecik’te başarılı bir denetim daha gerçekleştirildi.

Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü Organize Sanayi Bölgesi kavşağında jandarma ekipleri, sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

2,32 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında yol kontrol faaliyetleri kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu.

Yapılan kontrolde, sürücü Ahmet K.’nin 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.