Bilecik'te ATV dere yatağına düştü: 3 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy ile Şükraniye köyü arasındaki güzergâhta, Merve A. yönetimindeki 11 ACJ 642 plakalı ATV, Demirköy yönüne ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yolun sağ tarafına savrulan araç, yol kenarında bulunan dere yatağına düşerek durabildi. Kazanın etkisiyle araçta bulunanlar çeşitli yerlerinden yaralandı.

SÜRÜCÜ VE İKİ YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada sürücü Merve A. ile ATV’de yolcu olarak bulunan Gökhan A. ve İclal A.’nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, dere yatağına düşen araçta ve çevrede detaylı inceleme gerçekleştirdi.