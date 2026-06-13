Bilecik'te ehliyetsiz sürücüye 200 TL'lik ceza
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında ehliyetsizi sürücüye 200 bin TL'lik para cezası uygulandı.
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Bilecik'te ehliyetsiz sürücü cezadan kaçamadı.
Bilecik-Çakırpınar Köy karayolu, Pelitözü Göledi yolunda bir kaza meydana geldi.
Karayolunda seyir halindeki 11 EK 667 plakalı araç sürücüsü M.Ç. çift taraflı bir yaralamalı trafik kazasına karıştı.
200 BİN TL'LİK PARA CEZASI
Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri M.Ç.'ya 'Karayolları Kanununda Belirtilen Yetkililerce Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak' ihlalinden 200 bin TL'lik cezai işlem uyguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)