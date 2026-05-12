Bilecik'te genç müzisyen, geleneksel Türk enstrümanlarını yaşatıyor

Bilecik’te orman işçisi olarak çalışan 23 yaşındaki Enes Şişman, kendi çabasıyla öğrendiği geleneksel Türk müzik aletleriyle dikkat çekiyor. Şişman, çaldığı enstrümanları sadece bir hobi olarak değil, kültürel bir mirasın yaşatılması olarak görüyor.

Bilecik’te yaşayan genç müzisyen, boş zamanlarını dombra, kam davulu, ağız kopuzu, ıgıl ve kılkopuz gibi Türk dünyasına ait geleneksel enstrümanları öğrenmeye ayırıyor.

KENDİ İMKÂNLARIYLA BAŞLADI

Enes Şişman’ın müziğe ilgisi, 6 yıl önce dombrayla başladı. İlk enstrümanını evde basit malzemelerle yapan Şişman, daha sonra Kazakistan’dan getirdiği dombra ile çalışmalarını sürdürdü.

Dombra başta olmak üzere birçok geleneksel enstrümanı internet videolarından öğrenen Şişman, zamanla kendini geliştirdi.

FARKLI ENSTRÜMANLARA YÖNELDİ

Genç müzisyen sadece dombra ile sınırlı kalmayarak Türkistan coğrafyasına ait farklı çalgıları da repertuvarına ekledi. Kam davulu, ağız kopuzu, ıgıl ve kılkopuz gibi enstrümanları da çalmayı öğrendi.

“AÇIK ALANDA ÇALIYORDUM”

İlk dönemlerde ailesinin sesten rahatsız olduğunu söyleyen Şişman, bu süreci açık alanlarda çalışarak geçirdiğini belirtti. Günlük ortalama 1,5 saatini pratik yapmaya ayırdığını ifade etti.

GELENEKSEL KIYAFETLE SAHNE ALIYOR

Şişman, Bursa’da bir terziye özel olarak diktirdiği “çapan” adlı geleneksel kıyafetle sahneye çıkıyor. Bu kıyafetle kendini Türkistan kültürünün içinde hissettiğini söylüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYOR, SAHNEYE ÇIKIYOR

Çaldığı eserleri sosyal medyada paylaşan genç müzisyen, zaman zaman çeşitli etkinliklerde sahne alıyor. Farklı müzisyenlerle tanışarak ortak çalışmalar da gerçekleştiriyor.

“MÜZİK GRUBU KURMAK İSTİYORUM”

Enes Şişman, gelecekte kendi müzik grubunu kurmayı hedefliyor. Yaşıtlarına da geleneksel enstrümanlara ilgi göstermeleri yönünde tavsiyede bulunuyor.