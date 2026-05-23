Bilecik’te karısını bıçaklamaya çalışan adama polis müdahale etti

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bilecik’te, merkez ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerindeki Atatürk Parkı’nda Afganistan uyruklu K.A., boşanma aşamasında olduğu eşi N.S. ile karşılaştı.

İkili bir süre tartıştıktan sonra K.A., cebinden çıkardığı bıçağı eşine savurmaya başladı.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Devriye gezen asayiş ekipleri, şahsı fark ederek anında müdahale etti ve etkisiz hale getirdi.

Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, yere düşen bıçak eldiven yardımıyla alınarak ekip aracına konuldu.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Asayiş ekipleri olası bir kadın cinayetinin önüne geçerken, çevredeki vatandaşlar hızlı müdahale sonrası ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan şahsın, Afganistan’a sınır dışı edildiği öğrenildi.