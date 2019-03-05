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Bilecik'te koyunları sertifikalı çobanlar güdecek

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"na katılan kursiyerler, 104 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

AA | 05.03.2019 - 14:25..
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından Dodurga İlkokulu'nda verilen eğitime katılan biri kadın 8 kişi, çobanlık mesleğini en ince ayrıntılarına kadar öğrendi. Katılımcılar, alacakları sertifikayla hem meslek sahibi olacak hem de hayvancılığa devam etmeleri durumunda belli bir süre, sigorta masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Bilecik'te koyunları sertifikalı çobanlar güdecek

"ÇOBANLIK ÖNEMLİ BİR MESLEK"

Bozüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli kurs eğitmeni Veteriner Özgür Tutar; çobanlığın, dünya tarihinin en önemli mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Dışarıdan bakıldığında çobanlık, hayvanın arkasından koşturan kişi olarak gözüküyor. Hiç böyle değil bu durum. Çobanlar, hayvanın dilinden birebir anlayan, nerede ne yapacağını tahmin edebilen, onun gibi düşünebilen insanlardır. Bu yüzden çok çok önemli bir meslek." dedi.

Koyunları 'sertifikalı çobanlar' güdecek İZLE

KURSTA ELE ALINAN KONULAR

Kursta neler yapıldığına dair açıklama yapan Tutar, "Biz burada çobanlık tarihi ile başlıyoruz kursa, hayvanların evcilleştirilmesiyle devam ediyoruz, küçükbaşların davranışları, nerelerde yaşayacağı kısmına giriyoruz. Daha sonra uygun barınak şartlarını anlatıyoruz. Koyunların beslenmesi, bakımı, sağlığı için gerekli şartları işliyoruz. Kuzu bakımını, büyümesini detaylı olarak anlatıyoruz." dedi.

Bilecik'te koyunları sertifikalı çobanlar güdecek

SİGORTA PRİMLERİ YATIRILDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş  ise eğitime katılanların kurs boyunca zaruri giderlerinin karşılandığını, sigorta primlerinin yatırıldığını dile getirdi.

Bilecik'te koyunları sertifikalı çobanlar güdecek

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