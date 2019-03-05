Bilecik'te koyunları sertifikalı çobanlar güdecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından Dodurga İlkokulu'nda verilen eğitime katılan biri kadın 8 kişi, çobanlık mesleğini en ince ayrıntılarına kadar öğrendi. Katılımcılar, alacakları sertifikayla hem meslek sahibi olacak hem de hayvancılığa devam etmeleri durumunda belli bir süre, sigorta masrafları devlet tarafından karşılanacak.

"ÇOBANLIK ÖNEMLİ BİR MESLEK"

Bozüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli kurs eğitmeni Veteriner Özgür Tutar; çobanlığın, dünya tarihinin en önemli mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Dışarıdan bakıldığında çobanlık, hayvanın arkasından koşturan kişi olarak gözüküyor. Hiç böyle değil bu durum. Çobanlar, hayvanın dilinden birebir anlayan, nerede ne yapacağını tahmin edebilen, onun gibi düşünebilen insanlardır. Bu yüzden çok çok önemli bir meslek." dedi.

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KURSTA ELE ALINAN KONULAR

Kursta neler yapıldığına dair açıklama yapan Tutar, "Biz burada çobanlık tarihi ile başlıyoruz kursa, hayvanların evcilleştirilmesiyle devam ediyoruz, küçükbaşların davranışları, nerelerde yaşayacağı kısmına giriyoruz. Daha sonra uygun barınak şartlarını anlatıyoruz. Koyunların beslenmesi, bakımı, sağlığı için gerekli şartları işliyoruz. Kuzu bakımını, büyümesini detaylı olarak anlatıyoruz." dedi.

SİGORTA PRİMLERİ YATIRILDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise eğitime katılanların kurs boyunca zaruri giderlerinin karşılandığını, sigorta primlerinin yatırıldığını dile getirdi.