Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, neden? Öğrencilere ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verildi.

22 Mayıs tarihli baskısında yayımlanan kararla üniversite fillen kapatılmış oldu.

Kapatılan üniversitedeki öğrencilerin eğitim durumu ne olacak merak konusu.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI

Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi hakları TMSFye geçmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilmişti.

22 Mayıs 2026 Cuma tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kararın numarasının ise 11384 olduğu açıklandı.

ÖĞRENCİLERE NE OLACAK

YÖK'ün vakıf üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerin durumunu düzenleyen garantör devlet üniversiteleri yönergesi mevcut.

Kapatılan üniversitede kayıtlı öğrenciler için YÖK bir yerleştirme süreci başlatır. Öğrenciler, ÖSYM puanları veya benzeri kriterlerle devlet ya da diğer vakıf üniversitelerine yerleştirilir.

Yerleştirildiği üniversitede okuyan öğrenci, mezun oluncaya kadar yeni üniversitenin diplomasını alır.