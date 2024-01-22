Sömestr tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler ve veliler, ikinci döneme ilişkin gelişmeleri de takip ediyor.
15 gün sürecek olan tatile dair birçok iddia gündeme geliyor.
Öncelikle okulların 1 ay tatil olacağı ortaya atıldı ve sebebi JN1 virüsü olarak belirtildi.
Şimdi ise 15 tatil uzatıldı ve ikinci dönem online olacak gibi cümleler sosyal medyada dolaşıyor.
Konuyla alakalı kafası karışan veliler ve öğrenciler, gerçek kararı öğrenmek istiyor. Bu sebeple gözler MEB'e çevriliyor.
Peki, 15 tatil uzatıldı mı? İkinci dönem uzaktan mı olacak? İşte ayrıntılar...
MEB ikinci dönem 2024
Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk dönem 19 Ocak Cuma günü sona erdi. 15 gün sürmesi planlanan yarıyıl tatiline ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi.
MEB'den herhangi bir açıklama gelmemesi sebebiyle "tatilin uzaması" veya "uzaktan-online eğitim" söz konusu değildir.
5 Şubat 2024 Pazartesi günü milyonlarca öğrenci yeniden dersbaşı yapacaktır.