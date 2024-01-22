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"1 ay tatil" ve "online eğitim" iddiaları vardı! İşte MEB 2024 takvimi

"1 ay tatil" ve "online eğitim" iddiaları vardı! İşte MEB 2024 takvimi Yarıyıl tatilinde olan öğrenciler, ikinci döneme ilişkin iddialar ile detayları araştırmaya başladı. 15 tatilin uzatıldığı ve 2.dönemin online olacağına dair bilgiler dolaşırken, MEB'in kararı merak ediliyor. İşte okulların açılış tarihi ve eğitime ilişkin ayrıntılar...