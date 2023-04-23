1 bardak için, bayram kalorilerini eritin! Hiç yememiş gibi uyanacaksınız... Bayram günlerinde sofradan sofraya oturanlar, ipin ucunu kaçıranlar ve kalori sınırını aşanlar kara kara düşünüyor. İşte birkaç günlük abartmanızı hafifletecek, 1 bardağı bile etkili olan yağ yakıcı karışım suyu...

Ramazan Bayramı vesilesiyle özenli sofralar kuruluyor, lezzetli yemekler midelere indiriliyor.

Bayramda hem tuzluyu hem tatlıyı fazla kaçıranlar, pazartesi günü öncesinde karalar bağladı bile...

Şişkin ve kilo almış hissedenler, hızlı bir detoks ile hafiflemenin yollarını arıyor.

Limonlu su, yoğurt kürü, sirke derken daha farklı bir tarif arayanlar için araştırdık.

İşte kalorileri eritmenize yardımcı olacak olan 1 bardak içince bile etkili olan o muhteşem içecek...

Tarçınlı keten tohumlu su

Tarçın, metabolizmayı hızlandırıcı ve yağ yakıcı etkisiyle kalorileri dengelemenize yardımcı olacaktır.

Keten tohumu ise diyet listelerinin zaten olmazsa olmazıdır. Hem tok tutar hem de kilo vermeyi destekler.

1 bardak suya 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı keten tohumu koyup biraz bekleyin. Gün içerisinde 1 litreyi geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz. Ertesi güne daha hafif uyanacaksınız.