1 kişi 1 günde kaç kalori almalı? Günlük kalori ihtiyacı nasıl hesaplanır?

Hüseyin Topuz

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için günlük alınması gereken kalori miktarı büyük önem taşır.

Günlük kalori ihtiyacı, bireyin yaşına, cinsiyetine, kilosuna, boyuna ve fiziksel aktivite seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Vücudun enerji dengesini koruması, ideal kilosunu sürdürebilmesi ve sağlıklı bir metabolizmaya sahip olması için doğru miktarda kalori almak gereklidir.

Peki, bir kişinin günlük kalori ihtiyacı nasıl hesaplanır ve ideal kalori alımı nasıl belirlenir? İşte detaylar…

Bir kişinin günlük kalori ihtiyacı yaşına, cinsiyetine, kilosuna, boyuna ve fiziksel aktivite düzeyine bağlı olarak değişir. Genel olarak:

Kadınlar: Ortalama 1800-2200 kalori

Erkekler: Ortalama 2200-2800 kalori

Fiziksel olarak aktif bireyler: Daha fazla kaloriye ihtiyaç duyabilir.

Günlük Kalori İhtiyacı Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama için şu adımları takip edebilirsiniz:

Bazal Metabolizma Hızınızı (BMR) Bulun:

- Vücudunuzun hiçbir şey yapmadan harcadığı kalori miktarıdır.

- Erkekler ve kadınlar için farklı formüllerle hesaplanır.

Örneğin: Kadınlar için ortalama 1200-1600 kalori, erkekler için 1400-2000 kalori olabilir.

Günlük Hareketinize Göre Çarpın:

- Hareketsiz (masa başı işler, az yürüyüş): BMR x 1.2

- Az hareketli (hafif egzersiz, kısa yürüyüşler): BMR x 1.375

- Orta derecede aktif (haftada 3-5 gün spor): BMR x 1.55

- Çok aktif (her gün spor, ağır iş): BMR x 1.725

Hedefinize Göre Kalorinizi Ayarlayın:

- Kilo almak istiyorsanız: Hesapladığınız değere 300-500 kalori ekleyin.

- Kilo vermek istiyorsanız: 300-500 kalori azaltın.

- Kilonuzu korumak istiyorsanız: Çıkan sonucu aynen uygulayın.

Bu yöntemle günlük ihtiyacınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.