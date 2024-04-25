1 Mayıs okullar, üniversiteler tatil mi 2024? 1 Mayıs’ta ders işlenecek mi? 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında işçi ve emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığı özel bir gün. Peki, bu yıl 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? Okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte detaylar...

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1 Mayıs İşçi Günü, Türkiye'de resmi bir tatil günü olarak kabul ediliyor.

Bu özel gün, işçi ve emekçilerin haklarını hatırlama, dayanışma ve birlik ruhunu canlı tutma günü olarak da kutlanır.

Dolayısıyla, iş yerleri kapalı olacak ve işçi ve emekçiler bu günü dinlenerek veya çeşitli etkinliklere katılarak değerlendirebilecekler.

1 Mayıs İşçi Günü en çok merak edilen konulardan biri de okulların tatil olup olmadığı. Peki, 1 Mayıs’ta okullar tatil mi, üniversitelerde ders işlenecek mi?

1 Mayıs 2024 okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür.

1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatiller arasında yer alır. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü okullar ve resmi kuruluşlar kapalı olacak.