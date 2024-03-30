1 Nisan resmi tatil mi? Seçim sonrası kimler çalışmayacak? Türkiye genelinde 31 Mart yerel seçimler gerçekleşiyor. Oy verme işlemleri okullarda yapılırken, gözler seçim sonrasına çevrildi. Peki 1 Nisan resmi tatil mi? 1 Nisan kimlere tatil olacak? İşte detaylar...

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Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirilecek olan yerel seçimler, 31 Mart'ta yapılacak.

Oy verme işlemleri, okullarda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek.

Sandıkların açılması, oy sayımının yapılması ve tutanakların hazırlanması gibi süreçler, seçim gecesi geç saatlere kadar devam edebilir.

Vatandaşlar, “1 Nisan resmi tatil mi? Seçim sonrası kimlere tatil olacak?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

1 Nisan resmi tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte, 1 Nisan tarihinde okullar tatil edildi.

Karar, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında görev alacak kamu personeli için geçerli oldu.

Seçimlerde sandık görevlisi, sandık başkanı, bina sorumlusu gibi görevlerde bulunan memurlar, 1 Nisan'da idari izinli sayılacaklar.

Ancak tüm öğretmenler bu idari izinden faydalanmayacak. İdari izin kapsamında olabilmeleri için öğretmenlerin yerel seçimlerde görev alması gerekiyor.