1 Nisan reyting sonuçları: Kızıl Goncalar zirveye kuruldu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
1 Nisan Pazartesi reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kızıl Goncalar özet yer aldı.
AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kızıl Goncalar özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, üçüncü sırada Kızıl Goncalar özet yer aldı.