1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak Pazartesi iş ve okul var mı?
ensonhaber.com

2024 yılı resmi tatil günleri çoktan belli oldu.

Yeni yıla sayılı günler kala gözler yılbaşı tatiline çevrildi.

2023 yılının ilk günü olan 1 Ocak için aramalar hız kazandı.

Yılbaşı kutlaması yapacak olanlar "1 Ocak 2024 resmi tatil mi" sorusuna yanıt arıyor.

Peki bu yıl 1 Ocak hangi güne denk gelecek? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Okullar kapalı mı? İşte detaylar...

1 Ocak 2024 tatil mi?

Resmi tatil takvimine göre her yıl yeni yılın ilk günü resmi tatil oluyor.

Buna göre, 2024 yılında da 1 Ocak Pazartesi resmi tatil olacak.