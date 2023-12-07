1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak Pazartesi iş ve okul var mı?

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2024 yılı resmi tatil günleri çoktan belli oldu.
Yeni yıla sayılı günler kala gözler yılbaşı tatiline çevrildi.
2023 yılının ilk günü olan 1 Ocak için aramalar hız kazandı.
Yılbaşı kutlaması yapacak olanlar "1 Ocak 2024 resmi tatil mi" sorusuna yanıt arıyor.
Peki bu yıl 1 Ocak hangi güne denk gelecek? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Okullar kapalı mı? İşte detaylar...
1 Ocak 2024 tatil mi?
Resmi tatil takvimine göre her yıl yeni yılın ilk günü resmi tatil oluyor.
Buna göre, 2024 yılında da 1 Ocak Pazartesi resmi tatil olacak.