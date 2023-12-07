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1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak Pazartesi iş ve okul var mı?

1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak Pazartesi iş ve okul var mı? Yeni yılın ilk günü çalışanlar ve öğrenciler açısından merak konusu oluyor. Bu kapsamda "1 Ocak tatil mi" sorusu gündemde yer alıyor. Peki, 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak Pazartesi iş ve okul var mı? İşte detaylar...