1 Şubat’ta başlıyor! 60 yaş üstü ücret ödemeyecek

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2025 yılı itibariye çeşitli belediyelerden 60 yaş üstü vatandaşları sevindirecek hizmetlerin duyurusu yapılmaya devam ediyor.

Destek ödemeleri, ücretsiz spor hizmetleri gibi birçok yeniliğin uygulamaya alınmasının ardından 1 Şubat itibariyle yeni bir hizmet daha devreye giriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak olan uygulamayla birlikte, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz bir üniversite imkanı sunulacak.

"3. Yaş Üniversitesi" adı verilen proje ile birlikte yaşlıların sosyal hayatlarına katılımı artırılarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

500 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ YARARLANACAK

1 Şubat’ta hizmete başlayacak olan proje, İzmir'de yaşayan 500 binden fazla 60 yaş üstü vatandaş ücretsiz olarak yararlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için "İleri Yaş İzmir Eylem Planı" kapsamında ücretsiz olarak sunulacak eğitimlerle yaşlıların hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmaları amaçlanıyor.

Gönüllü akademisyenler tarafından verilecek eğitimler, haftada iki gün ve toplam altı saatlik bir program dahilinde gerçekleşecek. Bu proje, yaşlıların toplumdan soyutlanmasının önüne geçerek, onların daha aktif ve üretken bir yaşam sürmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca, yaşlıların birbirleriyle etkileşim kurarak yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve sosyal çevrelerini genişletmelerine de katkı sağlıyor.

BİRÇOK EĞİTİM VERİLECEK

Yaş Üniversitesi, çok çeşitli dersler sunarak yaşlıların ilgi alanlarına hitap ediyor. Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Arkeoloji, İletişim gibi teorik derslerin yanı sıra fizik tedavi, palyatif ve evde bakım, bahçe bitkileri gibi farklı alanlarda da eğitimler verilecek.

Ayrıca erkekler için örgü, kadınlar için küçük tamirat gibi pratik beceri eğitimlerinin yanı sıra Türk Halk ve Sanat Müziği koroları, halk dansları, psiko drama ve yoga gibi uygulamalı dersler de programın bir parçası olacak.