10 Ekim reyting sonuçları: İnci Taneleri yeni sezonuyla reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde, Kanal D’nin iddialı dizisi "İnci Taneleri" 1. sırada yer aldı. 2. sırada ise Now TV’de yayınlanan "Hudutsuz Sevda" dizisi yer aldı.Show TV’nin sevilen dizisi "Siyah Kalp" ise 3. sırayı aldı.

AB grubunda da "İnci Taneleri" 1. sırada yer aldı. 2. sırada, TV8’in popüler yemek yarışması "Masterchef Türkiye" yer aldı. AB grubunun 3. sırasında ise yine "İnci Taneleri" dizisinin özeti yer aldı.

ABC kategorisinde de "İnci Taneleri" 1. sırada yer aldı. İnci Taneleri özeti ise 2. sırada yer aldı. 3. sırada ise “Masterchef Türkiye" yer aldı.