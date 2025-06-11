10 Haziran reyting sonuçları: Mehmed Fetihler Sultanı final bölümü zirveyi kaptırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, dün akşam sezon finaliyle ekranlara veda etti.

Dizinin final bölümü AB ve ABC gruplarında zirveye yerleşti.

Total grubunda ise zirveyi Esra Erol’da programı kaptı. İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Survivor yer aldı.