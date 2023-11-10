10 Kasım 1938 gazete manşetleri: Gazeteler Atatürk’ün ölümünü bakın nasıl aktardı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09:05’te hayata gözlerini yumdu. Bakın Atatürk’ün ölümü gazete manşetlerine nasıl yansıdı. İşte 10 Kasım 1938 gazete manşetleri…

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım sabahı saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

Ulusal gazeteler, en hüzünlü manşetlerini o gün attı.

Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle 10 Kasım tarihinde atılan manşetler araştırılmaya başladı.

Atatürk'ün ölümünü, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle okurlara duyurdu.

İşte büyük acı ve duygu yüklü sözlerle 10 Kasım gazete manşetleri...