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10 Kasım 2024 Pazar tatil mi? 10 Kasım'da dershaneler ve kurslar tatil mi?

10 Kasım 2024 Pazar tatil mi? 10 Kasım'da dershaneler ve kurslar tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü kapsamında, bazı kurumların kapanıp kapanmayacağı merak konusu oldu. Bu noktada, "10 Kasım'da dershaneler ve kurslar tatil mi" sorusu gündeme geldi. Peki, 10 Kasım 2024 Pazar günü tatil mi? İşte detaylar...