10 Kasım 2024 Pazar tatil mi? 10 Kasım'da dershaneler ve kurslar tatil mi?

10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu yıl da saygıyla anılıyor.
Atamızın anısına, ülke genelinde yas havası hakim...
10 Kasım, 2024 yılında pazar gününe denk geliyor; bu kapsamda bazı kurum ve kuruluşların mesai saatleri de merak ediliyor.
Özellikle, dershaneye ve kursa giden öğrenciler "10 Kasım tatil mi" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, 10 Kasım 2024 resmi tatil mi? 10 Kasım'da dershaneler açık mı? İşte detaylar...
10 KASIM TATİL Mİ
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu sebeple, dershane ve kurslar normal mesai saatine devam edecektir.
Dolayısıyla pazar günü dershaneler, kurslar, iş yerleri açık olacak.
10 Kasım'da, saat 09:05'te, Türkiye genelinde Atatürk'ün vefat ettiği anı simgeleyen bir saygı duruşu yapılacak.