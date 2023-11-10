10 Kasım için Atatürk fotoğrafları! İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları..

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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle Türkiye'nin dört bir köşesinde anma törenleri düzenlenecek.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrıldı. Bugün tüm ülkede anma törenleri düzenleniyor.
Vatandaşlar bugün arama motorlarında Atatürk hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. 10 Kasım için Atatürk'ün fotoğrafları araştırılıyor.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle internette en çok araştırılanlar arasında Atatürk'ün fotoğrafları yer alıyor.
Atatürk'ün az bilinen bazı fotoğraflarını sizler için derledik. İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce görmediğiniz bazı fotoğrafları..