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10 Kasım için Atatürk fotoğrafları! İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları..

10 Kasım için Atatürk fotoğrafları! İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları.. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. yıldönümünde tüm Türkiye'de anılıyor. Atatürk'ün az bilinen fotoğraflarını sizler için derledik. İşte o fotoğraflar..