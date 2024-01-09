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100 binin aylık kazancı ne kadar? İşte Ocak 2024 faiz oranları ve kazanç tablosu

100 binin aylık kazancı ne kadar? İşte Ocak 2024 faiz oranları ve kazanç tablosu 100 bin lirasını banka faizinde değerlendirmek isteyenler, ocak ayı faiz oranlarını inceliyor. İşte 32 günlük kazanç tablosu!