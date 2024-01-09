100 binin aylık kazancı ne kadar? İşte Ocak 2024 faiz oranları ve kazanç tablosu
ensonhaber.com

Son ayların en popüler yatırım aracı, bankalardaki mevduat hesapları oldu.

Mevduat faizlerinin yüzde 50'yi bulması ile birlikte vatandaşlar yatırımlarını faize koyuyor.

32 günlük ciddi kazançlar sağlayan faiz oranları, bankalara göre değişiyor.

Peki, 100 bin liranın aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka 100 bin lira faiz kazancı!

Ocak ayı faiz oranları 2024

ING e-Turuncu Hesap

%45 Faiz Oranı

3.747,95 TL Net Kazanç

103.747,95 TL Vade Sonu Tutar

ON- Standart Vadeli Hesap

%47 Faiz Oranı

3.914,52 TL Net Kazanç

103.914,52 TL Vade Sonu Tutar

DenizBank E-Mevduat

%45 Faiz Oranı

3.747,95 TL Net Kazanç

103.747,95 TL Vade Sonu Tutar

Fibabanka Kiraz Hesap

%45 Faiz Oranı

3.747,95 TL Net Kazanç

103.747,95 TL Vade Sonu Tutar

TEB - Marifetli Hesap

%45 Faiz Oranı

3.747,95 TL Net Kazanç

103.747,95 TL Vade Sonu Tutar

Anadolubank Renkli Hesap

%45 Faiz Oranı

3.747,95 TL Net Kazanç

103.747,95 TL Vade Sonu Tutar

N Kolay Bono

%44 Faiz Oranı

3.664,66 TL Net Kazanç

103.664,66 TL Vade Sonu Tutar

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL

%39 Faiz Oranı

3.248,22 TL Net Kazanç

103.248,22 TL Vade Sonu Tutar

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

%37 Faiz Oranı

3.081,64 TL Net Kazanç

103.081,64 TL Vade Sonu Tutar

Enpara.com Vadeli Hesap

%32 Faiz Oranı

2.665,21 TL Net Kazanç

102.665,21 TL Vade Sonu Tutar

İş Bankası Vadeli TL Hesabı

%31 Faiz Oranı

2.581,92 TL Net Kazanç

102.581,92 TL Vade Sonu Tutar