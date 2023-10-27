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100 yaşında: Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ettiği yemek masası ve menüsü

100 yaşında: Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ettiği yemek masası ve menüsü Cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğinin menüsü ortaya çıktı