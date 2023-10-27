100 yaşında: Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ettiği yemek masası ve menüsü

28 Ekim, Türk tarihindeki büyük bir dönüm noktasını temsil eder ve Türkiye'nin modernleşmesinin temellerini atmıştır.
28 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği tarihtir. Bu tarihten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan etmesine bir gün kala "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dedi.
Bu söz, akşam yemeği masasında dile getirilmişti.
"Son Akşam Yemeği" menüsü
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, 28 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.
Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin artık ete kemiğe büründüğü 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları anlatıyor.
Bu yemekteki özel menüde hünkar tarhana çorbası, marmarina, saray kebabı ve helva-i hakani yer alıyor.