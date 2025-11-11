11 Kasım 2025 TOKİ başvuru ekranı: Kimlik No'ya göre başvuru tarihleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Yüzyılın Projesi" olarak adlandırılan yeni TOKİ kampanyası için süreç başladı.

81 ilde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut, vatandaşları bir bir ev sahibi yapacak.

TOKİ başvurusu için TC kimlik numaralarının son rakamları baz alınarak ekran açıldı.

e-Devlet Kapısı'ndan tamamlanan başvurular, 10 Kasım'da sonu "0" olan vatandaşlar için başlayarak devam ediyor.

11 Kasım 2025 Salı günü TOKİ başvurusu yapacak olanlar ise "e-Devlet TOKİ başvuru ekranı" araştırıyor.

İşte, TOKİ başvuru ekranı ve tarihleri...

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025

e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular ilk 5 gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor.

Başvuruların ilk günü olan 10 Kasım’da, TCKN’nin son rakamı ‘0’ olan vatandaşlar başvuru yaptı.

11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da ‘4’, 13 Kasım’da ‘6’, 14 Kasım’da ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak.

15 Kasım itibarıyla TC kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın vatandaşlar başvurularını 19 Aralık’a kadar yapabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmıyor.

e-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI