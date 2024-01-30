11 mahalleye karantina şoku! Yetkililer yeni salgını duyurdu: O bölgeler resmen kapatıldı Şehrin 11 farklı mahallesine yönelik alınan karantina kararı şaşkınlık yarattı. Yetkililer, yeni bir salgınla ilgili bilgi verirken, söz konusu bölgelerin resmen kapatıldığını duyurdu.

ensonhaber.com

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığının tespit edilmesi üzerine, bölgede bulunan 11 mahalle karantina altına alındı.

Yeniköy, Bademli, Yeşildere, Yumrutaş, Bedirbey, Köke, Akalan, Pınaryazı, Uçarı, Oğuz ve Corum mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Denizli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Kadir Özdemir, çiçek hastalığının Yeniköy Mahallesi'nde başladığını belirtti.

Acıpayam'ın en büyük hayvan pazarına sahip olduğunu ifade eden Özdemir, karantina tedbirlerinin bu bölgede uygulanmaya başladığını ve canlı hayvan pazarının ikinci bir karara kadar kapatıldığını açıkladı.

Karantina tedbirlerinin en az üç hafta devam etmesinin beklendiğini vurgulayan Başkan Özdemir, çiçek hastalığının keçi ve koyunlarda görüldüğünü ancak insanlara bulaşmadığını da ifade etti.

Belirtilerini açıkladı

Çiçek hastalığının belirtilerine de değinen Başkan Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Koyun ve keçi çiçeği, Poxviridae familyasının Capripoxvirus genusundan koyun çiçeği virüsü ve keçi çiçeği virüsünün neden olduğu, ateş, iştahsızlık depresyon, deri ve iç organlarda çiçek lezyonları, gözyaşı ve burun akıntısı ile karakterize oldukça bulaşıcı viral hastalıktır. Hastalık çıkan bölgelerde 3 yıl süreyle koyun ve keçilere çiçek aşısı yapılmalı, eğer sürüde hastalık çıkmış ise hasta hayvanlar ayrılmalı ve sağlı hayvanlar ile temas ettirilmemelidir. Ölen hayvanlar derin çukurlara kireç dökülerek gömülmeli ve hasta hayvanların bulundukları ağıllar dezenfekte edilmelidir.”