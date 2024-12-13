12 Aralık reyting sonuçları: Tüm Türkiye Galatasaray'ı izledi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde 1. sırada TRT 1'de yayınlanan Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması , 2. sırada Now'da ekrana gelen Hudutsuz Sevda dizisi, 3. sırada Kanal D'de yayınlana İnci Taneleri dizisi yer aldı.

AB katagorisinde 1. sırada TRT 1'de yayınlanan Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması , 2. sırada TRT 1'de ekrana gelen UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (Tekrar) , 3. sırada Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi yer aldı.

ABC katagorisinde 1. sırada TRT 1'de yayınlanan Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması , 2. sırada Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi, 3. sırada TRT 1'de ekrana gelen UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (Tekrar) yer aldı.