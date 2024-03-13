12 Mart reyting sonuçları: Bahar dizisi reytingleri sildi süpürdü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
12 Mart Salı reyting sonuçları
Total'de 1.sırada “Bahar”, 2. sırada “Bahar” dizisinin özeti, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Bahar”, 2.sırada “Bahar” dizisinin özeti, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada “Bahar”, 2.sırada “Bahar” dizisinin özeti, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.