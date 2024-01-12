Haberler



Bilgi



12 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

12 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? 12 Ocak Cuma günü oynanacak futbol maçları hakkında aramalar hız kazandı. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...