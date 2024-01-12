12 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

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12 Ocak 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından araştırılmaya başladı.
Bugün oynanacak maçları merak edenler konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Arama motorlarında "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt aramaya başladı.
Bugün, Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden keyifli maçlar oynanacak.
12 Ocak 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
20:00 Sakaryaspor - Göztepe
22:00 RKC Waalwijk - Heracles
22:30 Bayern Münih - Hoffenheim
22:45 Burnley - Luton Town
23:00 Hull City - Norwich City
23:00 Marsilya - Strasbourg
23:00 Sevilla - Deportivo Alaves