13 Ocak reyting sonuçları: Gönül Dağı yine soluksuz izlendi 13 Ocak 2023 Cumartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 Ocak Cumartesi reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.