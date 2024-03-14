14 Mart 2024 Perşembe maç takvimi: Bugün kimin maçı var?

14 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.
İnternette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt arıyor.
Bugün, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş müsabakalarının heyecanı yaşanacak.
14 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugünün maç programı...
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Rangers - Benfica
20:45 Slavia Prag - Milan
20:45 Villarreal - Marsilya
20:45 West Ham United - Freiburg
23:00 Liverpool - Sparta Prag
23:00 Brighton & Hove Albion - Roma
23:00 Bayer Leverkusen - Karabağ
23:00 Atalanta - Sporting Lizbon
UEFA Konferans Ligi
20:45 Fiorentina - Maccabi Haifa
20:45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
20:45 Viktoria Plzen - Servette
20:45 PAOK - Dinamo Zagreb
23:00 Club Brugge - Molde
23:00 Lille - Sturm Graz
23:00 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos
23:00 Aston Villa - Ajax