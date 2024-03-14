14 Mart 2024 Perşembe maç takvimi: Bugün kimin maçı var? Perşembe günü oynanacak maçlar hakkında aramalar hız kazandı. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

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14 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.

İnternette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt arıyor.

Bugün, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş müsabakalarının heyecanı yaşanacak.

14 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugünün maç programı...

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Rangers - Benfica

20:45 Slavia Prag - Milan

20:45 Villarreal - Marsilya

20:45 West Ham United - Freiburg

23:00 Liverpool - Sparta Prag

23:00 Brighton & Hove Albion - Roma

23:00 Bayer Leverkusen - Karabağ

23:00 Atalanta - Sporting Lizbon

UEFA Konferans Ligi

20:45 Fiorentina - Maccabi Haifa

20:45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise

20:45 Viktoria Plzen - Servette

20:45 PAOK - Dinamo Zagreb

23:00 Club Brugge - Molde

23:00 Lille - Sturm Graz

23:00 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos

23:00 Aston Villa - Ajax