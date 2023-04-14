14 Nisan Cuma nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi... Bugün 14 Nisan'da nerede deprem olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş ve 10 ilimizde yaşanan şiddetli depremler sonrası bugün Kandilli ve AFAD sayfaları sorgulanıyor. Yaşanan depremlerde toplam 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Peki 14 Nisan günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

14 Nisan 2023 Cuma gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

14 Nisan'da nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 14 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Hatay, İzmir, Malatya bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Malatya 2.0 ile sallandı. Kahramanmaraş da 2.6 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 14 Nisan 2023 deprem verileri:

14 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: