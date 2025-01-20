15 tatil ne zaman bitecek; Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem başlangıç tarihi 2025

Yağmur Dinç

20 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla sömestr tatiline giren öğrenciler, 15 günlük tatilin keyfini çıkartıyor.

Hem dinlenmek hem de dersleri tekrar yapmak için fırsat olan yarıyıl tatili, öğretmen ve veliler için de kıymetli oluyor.

Sömestr tatilinin sona ereceği tarih ise şimdiden merak konusu.

15 tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak, 2. dönem ne zaman başlayacak...

Milyonların gündeminde bu ve benzeri sorular yer alırken; MEB 2025 takvimi belli oldu.

İşte 2. dönemin başlangıç tarihi 2025!

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK

17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayan 15 tatil, hafta sonu tatilinin ardından bugün resmi olarak başladı.

2 haftalık tatil, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR

Okullarda 2. dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.