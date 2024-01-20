15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 15 tatilin ne zaman sona ereceği hakkında aramalar hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ne zaman başlayacak? İşte o tarih..

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2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 19 Ocak Cuma günü itibariyle tamamlandı. Milyonlarca öğrenci iki hafta sürecek olan 15 tatile başladı.

Karnelerini alan milyonlarca öğrenci 15 tatilin keyfini çıkarmaya başladı fakat okulların açılacağı tarihte bir yandan merak edilmeye başladı.

15 tatilin başlamasının ardından öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" ve "15 tatil ne zaman bitiyor" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen o tarih..

Okullar ne zaman açılıyor?

19 Ocak 2024 tarihinde başlayan 15 tatil 4 Şubat Pazar günü itibariyle sona erecek. Buna göre okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak.