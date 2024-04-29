150 dakikada mucizeyi gerçekleştirdiler! Milyonlarca yılda oluşan o değerli taşı dakikalar içinde ürettiler… Doğada oluşumu milyonlarca yıl süren değerli taşı 150 dakika içinde ürettiler. Güney Koreli bilim insanlarının bu çalışması görenleri hayrete düşürdü. Tıpkı gerçeği gibi…

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Doğanın mucizelerinden olan ve oluşumu milyonlarca yıl alan değerli taş Güney Koreli bilim insanları tarafından dakikalar içinde üretildi.

Söz konusu olan bu çalışma özellikle mücevher sektöründe çığır açacak bir gelişme olurken görenler gerçeğiyle ayırt edemedi.

Güney Kore Temel Bilim Enstitüsü'nden gelen heyecan verici açıklamalara göre, milyonlarca yıl boyunca doğada oluşan değerli taşın, artık sadece 150 dakikada sentetik olarak üretilebileceğini gösteriyor.

İşte, 150 dakika da üretilen sentetik taş…

Doğal oluşumu milyonlarca yıl süren elmaslar hakkında Güney Koreli bilim insanları tarafından çarpıcı bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada bilim insanları 150 dakika gibi bir sürede gerçeği ile neredeyse aynı olan sentetik elmas üretmeyi başardılar.

Yüksek sıcaklık ve basınç ihtiyacı ve üretilen elmasın haftalar boyunca ezilmesi gibi zorlu aşamaları olan bu çalışmada başarıya ulaşıldı. Güney Koreli bilim insanları, sıvı metal alaşım kullanarak milyonlarca yıl alan elmas oluşum sürecini dakikalara indirmeyi başardılar.

Bilim insanlarının uyguladığı söz konusu yöntemde, galyum, demir, nikel ve silikon gibi metallerden oluşan bir alaşım, metan ve hidrojen ile reaksiyona sokuluyor ve 1 atm basınç ve 1.025 santigrat derece gibi nispeten düşük koşullarda sadece 150 dakika içinde elmasa dönüştürülüyor.