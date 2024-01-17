150.000 TL faizsiz evlilik kredisinde son durum ne? Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik hazırlığı yapan çiftler evlilik kredisi için başvuru şartlarını ve tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, faizsiz evlilik kredisinde son durum ne? İşte merak edilenler..

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Yeni evlenecek çiftlere verilecek olan faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum merak ediliyor. Faizsiz evlilik kredisi evlilik hazırlığı yapan gençlerin gündeminde yer alıyor.

Devletin faizsiz olarak vereceği 150.000 TL'lik faizsiz evlilik kredisi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen binlerce kişi, başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, evlenecek çiftlere 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi 48 ay vadeli ve faizsiz olarak verilecek.

Evlilik hazırlığı yapan gençler başvuru sürecinin nasıl olacağını araştırıyor.

2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak verilecek olan 150 bin TL'lik evlilik kredisi yeni kurulan Aile ve Gençlik Bankası tarafından verilecek.

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

150 bin liralık faizsiz kredi için Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya pilot iller olarak belirlendi.

Peki, evlilik kredisinde son durum ne?

Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Evlenecek çiftlere faizsiz 150.000 TL kredi desteği çalışmalarında sona gelindi.

Başvurusu onaylanan çiftlere; 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150.000 TL kredi desteği sunulacak.