16 Haziran Cuma karneler saat kaçta verilecek? İşte karne dağıtım saatleri 2023! Bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamlayan öğrenciler, 16 haziran Cuma günü ikinci dönem karnelerini alacak. Bu kapsamda okula gidecek olanlar karne saatini sorguluyor. Peki, karneler saat kaçta verilecek? Karneler ne zaman dağıtılacak? İşte detaylar...

20 milyon öğrenci için tatil vakti...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler, 16 Haziran Cuma günü karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak.

Öğrenciler, koca bir yılın karşılığını karnelerinde görecek.

Karne almak üzere okula gidecek olanlar, dağıtılacak saati sorguluyor.

Karneler saat kaçta verilecek/dağıtılacak sorusu, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor.

Peki, karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta dağıtılacak? İşte detaylar...

Karneler saat kaçta verilecek?

Karnelerin verilme saatleri için resmi bir duyuru olmadığı için okullarda farklılık gösteriyor.

Karneler genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılıyor. Öğlenci öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor.

Okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler ise karnelerini okul müdürlüğünden de teslim alabilecek.