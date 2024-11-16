16 Kasım 2024 Türkiye-Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta? O kanalda şifresiz izlenecek..

Yağmur Dinç

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, 81 ilde takip edilecek.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye-Galler maçını kaçırmak istemeyenler ise hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu araştırıyor. Bu kapsamda, maç şifresiz mi sorusu da gündemde.

İşte şifresiz milli maç keyfi o kanalda...

TÜRKİYE-GALLER MAÇI 16 KASIM 2024

Türkiye-Galler milli maçı 16 Kasım 2024 tarihinde oynanacak.

Maçın başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi.

Kayseri'deki Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.