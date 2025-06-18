17 Haziran reyting sonuçları: MasterChef, Güven Bana, Yetenek Sizsiniz… İşte dünün birincisi

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tüm kategorilerde birinciliği kaptı. Total'de ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Yetenek Sizsiniz programı yer aldı.